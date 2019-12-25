ويظهر الفيديو، الذي نقلته صفحة قناة "الإخبارية" السعودية على تويتر، وجرى تصويره من نافذة إحدى البنايات القريبة من مكان الواقعة في حي العنود، طلقات نارية متفرقة، كما ظهرت عدد من سيارات الأمن السعودي.

ويمكن سماع شخص يسأل مصور الفيديو يسأل: "خلصوا؟ (هل انتهوا؟)"، فيرد الأخير عليه بالقول: "نعم أعتقد ذلك".

وقالت قناة الإخبارية إن العملية الأمنية أدت إلى مقتل إرهابيين اثنين.