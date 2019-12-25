وقال السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بمحافظة الفيوم، إن تكليف القوات المسلحة بهذه المهمة تم باعتبار أن الحفاظ على الدولة من السقوط "هو من بين أهم متطلبات الأمن القومي المصري".

وأضاف أن القوات المسلحة، إضافة الى اضطلاعها بمهامها الرئيسة في الحفاظ على حدود ومصالح الدولة، نفذت باقتدار مهمة حماية الدولة من السقوط خلال السنوات السابقة.

وتابع أن القوات المسلحة خلال المرحلة المقبلة أصبحت لها مهمة أخرى، تضاف لباقي مهامها، وهي الحفاظ على الدستور وعلى مدنية الدولة المصرية.

وختم السيسي حديثه بالقول إن هذه المهمة وردت بالتعدلات الدستورية الأخيرة التي تم إقراراها.