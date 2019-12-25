وأكد الأمين العام لمجلس التعاون في بيان نشر على موقع المجلس الإلكتروني، أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين "برهنت على استقلال ونزاهة القضاء السعودي".

وأكد الزياني أن "القضاء السعودي حريص على تطبيق أحكام القانون بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية الواجبة قانونا، وأثبت التزام حكومة السعودية وتعهدها بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة البشعة محاكمة شفافة تطبيقا للقانون وإرساء للعدالة".

ومن جهة أخرى، استنكر الزياني "المحاولات المغرضة لتسييس الجريمة والتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية".