ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، أن القرار اتخذ حرصا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.

كما وجّه الوزير الجامعات باتخاذ ما تراه مناسبا حيال ذلك.

وقالت الوزارة في بيان إنه "مع شروق شمس يوم الخميس تشهد سماء المملكة كسوفا حلقيا نادرا للشمس يبدأ من الساعة 05:30 وينتهي عند 07:45 صباحا تقريبا".

وأضاف البيان: "تتزامن ظاهرة الكسوف مع توجه الطلاب والطالبات إلى المدارس لأداء اختبارات منتصف العام الدراسي، وحرصا على سلامتهم من النظر إلى الشمس بشكل مباشر بالعين المجردة وخشية تعرض العين لجرعات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية مما قد يتسبب النظر لفترة طويلة من حدوث إصابات في العين، مثل حدوث حروق بمركزالإبصار، فقد تم تأخير موعد بدء الاختبارات".