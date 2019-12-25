وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لفاضل بجانب سيارته، موضحا مكان الطلقة النارية التي اخترقت الزجاج الأمامي، ولم تقتله.

وقال فاضل في فيديو إنه شاهد شخصين هجما على سيارته بدراجة نارية، قبل أن يسحب أحدهما مسدسا ويطلق النار عليه عدة مرات، إلا أن أي من الطلقات النارية لم تصيبه.

واشتهر أوس فاضل وشقيقه علي فاضل بدعمهما للمظاهرات العراقية في ساحة التحرير، ومعارضتهم الصريحة للحكومة العراقية والميليشيات المدعومة من إيران.

يذكر أن فاضل هو واحد من أبرز ممثلي مسلسل "ولاية بطيخ" الكوميدي، الذي انتشر على اليوتيوب في العراق بالأعوام الأخيرة.