وقال كالين بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن تركيا ستواصل تقديم "الدعم اللازم" لحكومة فايز السراج التي مقرها طرابلس وتقاتل قوات الجيش الوطني الليبي مدعومة بميليشيات.

وذكر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة اطلعت رويترز عليه الشهر الماضي، أن تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية لحكومة السراج، رغم حظر تفرضه الأمم المتحدة على إرسال أسلحة لليبيا.

وأثارت مذكرتا التفاهم اللتين أبرمهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسراج، ردود فعل دولية غاضبة، وذلك بشيقها، الأول الخاص بتعيين الحدود البحرية، الذي يتعدى على حقوق دول الجوار، والثاني المتعلق بالجانب العسكري، الذي يمهد لوجود عسكري تركي على أراضي ليبيا.