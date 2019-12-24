وأوضح المصدر أن دولة الكويت "تابعت باهتمام الأحكام"، لافتا إلى أنها بمثابة "رد على من يحاول المساس بالمملكة والإساءة لقضائها العادل"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الثلاثاء.

كما أكد المصدر "وقوف دولة الكويت إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنهم واستقرارهم وخصوصية شأنهم الداخلي".

وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت، الاثنين، صدور أحكام بإعدام 5 متهمين في قضية مقتل خاشقجي، في أكتوبر 2018، بمدينة إسطنبول التركية.

وقال وكيل النيابة العامة في السعودية، شلعان بن راجح بن شلعان، إن النيابة أصدرت أيضا أحكاما بسجن 3 متهمين لمدة 24 عاما في القضية.

وأكد شلعان، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض، أنه تم التحقيق مع جميع المشتبه فيهم في مقتل خاشقجي، مشددا على أن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل لدى المتهمين.

وأشار وكيل النيابة العامة في السعودية إلى أن الأحكام بحق المتهمين في القضية لا تزال ابتدائية وليست قطعية، أي أنه يحق للمتهمين ومحاميهم الطعن فيها من أجل الاستئناف.

من جانبها، أشادت عائلة خاشقجي بالأحكام، إذ قال نجله صلاح، على حسابه في تويتر، إن "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة".

وأضاف صلاح خاشقجي: "اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله، جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة".