وأضاف نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن من بين المعتقلين "الأديب والمفكر أحمد قطامش، الذي قضى سابقا في معتقلات الاحتلال قرابة 11 عاما، إضافة إلى اعتقال 14 مقدسيا غالبيتهم أسرى سابقون".

وذكر النادي أن أصغر المعتقلين سنا الليلة الماضية، هما سند طقاطقة من بيت لحم، وشادي مسلم من مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، لافتا إلى أنهما يبلغان من العمر 16 عاما.

وأوضح النادي أن عمليات الاعتقال رافقتها "اعتداءات على المواطنين، وعمليات تخريب داخل المنازل، منها منازل لأسرى سابقين".

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي على الاعتقالات، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى وجود ما يقارب 5 آلاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 42 امرأة و200 طفل.