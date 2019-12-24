وقال مراسلنا إن التوقيع جرى في إطار الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا.

ويأتي توقيع اتفاق السلام بعد أيام عن توقيع الحكومة السودانية والجبهة الثورية اتفاقا بتمديد المدى الزمني لبروتوكول جوبا حتى الخامس عشر من فبراير 2020.

كما جرى في وقت سابق توقيع اتفاق لأجل فتح المسارات الإنسانية في منطقتي جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وشهدت مفاوضات السلام السودانية، الخميس الماضي، تطورات مهمة، بعد أن انضمت للعملية التفاوضية مجموعة من جبهات شرق السودان، التي قاطعت المفاوضات منذ انطلاقها في أكتوبر.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد أن السلام الذي تسعى له الدولة يشمل الشعب السوداني بكل فئاته ومكوناته.