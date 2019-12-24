وتستعد المدينة الواقعة في الضفة الغربية المحتلة منذ أسابيع، لاستقبال الزوار من جميع أنحار العالم، إذ سينضمون إلى العديد من الفلسطينيين المسيحيين في المدينة.

ومنذ الاثنين، اكتظت الساحة الواقعة مقابل كنيسة المهد بحشد كبير يضم العديد من الأطفال الذين ارتدوا لباس بابا نويل، بينما كان سياح يقومون بالتقاط الصور أمام شجرة لعيد الميلاد يبلغ ارتفاعها 15 مترا.

ويفترض أن يصل المطران بييرباتيستا بيتسابالا، المدبر الرسولي لبطريركية القدس للاتين، صباح الثلاثاء، إلى بيت لحم لترؤس القداس في كنيسة القديسة كاترينا المحاذية لكنيسة المهد. وسيحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس القداس.

ويفترض أن يحضر القدس أيضا مسيحيون من قطاع غزة، لكن عددهم سيكون أقل من السنوات الماضية، إذ إن إسرائيل لم تمنح سوى عدد قليل من تصاريح الدخول إلى الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأراضي المقدسة وديع أبو نصار، إن إسرائيل سمحت لنحو 200 شخص فقط بمغادرة قطاع غزة لهذه المناسبة، من أصل 950 قدموا طلبات في هذا الاتجاه.

وقال أبو نصار لوكالة فرانس برس: "على الرغم من كل التحديات والصعوبات والألم والمشاكل التي تواجهنا، ما زال لدينا أمل في الله والشعوب".

وسيتوجه البابا فرنسيس، مساء الثلاثاء، بخطاب من الفاتيكان إلى حوالى 1.3 مليار مسيحي كاثوليكي في العالم.