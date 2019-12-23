وقال صلاح، نجل جمال خاشقجي، على حسابه في تويتر إن "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة".

وأضاف صلاح خاشقجي: "اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله، جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة".

وأعلنت النيابة العامة السعودية، في وقت سابق الاثنين، عن صدور أحكام بإعدام 5 متهمين وسجن 3 آخرين لمدة 24 عاما في قضية مقتل خاشقجي.

وقال وكيل النيابة العامة في السعودية، شلعان بن راجح بن شلعان، إنه تم التحقيق مع جميع المشتبه فيهم في مقتل خاشقجي، مشددا على أن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل لدى المتهمين.

وأكد شلعان، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض، أن الأحكام بحق المتهمين في القضية لا تزال ابتدائية وليست قطعية، أي أنه يحق للمتهمين ومحاميهم الطعن فيها من أجل الاستئناف.

وأوضح شلعان أن النيابة العامة عقدت 9 جلسات لمحاكمة المتهمين في قضية خاشقجي، وأن الأحكام صدرت خلال الجلسة العاشرة.

ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي كبير قوله إن واشنطن ترى المحاكمة السعودية خطوة مهمة لمحاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي.