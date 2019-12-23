وأكدت الرئاسة الجزائرية في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، وفاة قايد صالح في وقت سابق الاثنين، عن عمر ناهز 80 عاما، على إثر سكتة قلبية ألمت به في بيته.

ويقود شنقريحة حاليا القوات البرية في الجزائر، وكان يشغل منصب قائد الناحية العسكرية الثالثة، التي تشرف على المنطقة الجنوبية الغربية للجزائر.

وأعلن الرئيس الجزائري الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على إثر وفاة نائب وزير الدفاع، ولمدة سبعة أيام بالنسبة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي، وفق ما جاء في بيان الرئاسة الجزائرية.

وولد صالح في ولاية باتنة الجزائرية عام 1940، والتحق في وهو في سن 17 من عمره بجيش التحرير الوطني، الذي حارب جيش الاستعمار الفرنسي.

وبعد استقلال الجزائر عام 1962، انخرط صالح في صفوف الجيش وتلقى دورات تدريبية في أكاديمية فيستريل السوفيتية، وتخرج بشهادة عسكرية، ثم نجح في اعتلاء مناصب مهمة بالجيش، إلى حين وصوله لمنصب قائد لسلاح البر عام 1994.