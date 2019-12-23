وقال وكيل النيابة العامة في السعودية، شلعان بن راجح بن شلعان، إن النيابة أصدرت أيضا أحكاما بسجن 3 متهمين لمدة 24 عاما في قضية خاشقجي.

وأكد شلعان، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض، أنه تم التحقيق مع جميع المشتبه فيهم في مقتل خاشقجي، مشددا على أن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل لدى المتهمين.

وأشار وكيل النيابة العامة في السعودية إلى أن الأحكام بحق المتهمين في القضية لا تزال ابتدائية وليست قطعية، أي أنه يحق للمتهمين ومحاميهم الطعن فيها من أجل الاستئناف.

وأوضح شلعان أن النيابة العامة عقدت 9 جلسات لمحاكمة المتهمين في قضية خاشقجي، وأن الأحكام صدرت خلال الجلسة العاشرة.