وقال الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية، جاسم النوري، في تصريح صحفي، إن حريقا اندلع في جزء من محطة التحويل الرئيسة (العمرية AW)، مما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مناطق في محافظتي الفروانية والعاصمة.

وأكد النوري أن العمل جار للسيطرة على الحريق من قبل رجال الإطفاء وطوارئ الكهرباء والجهات المعنية.

وأوضح النوري أنه سيتم العمل على إعادة التيار الكهربائي إلى بقية المناطق بشكل كامل وفي "أسرع وقت"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".