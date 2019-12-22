ويوم الأحد، وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، على ترشيح رئيس الجمهورية لبعض الوزراء الجدد في حكومة مصطفى مدبولي.

جاء ذلك بعد استعراض رئيس مجلس النواب المصري الخطاب الوارد من الرئيس السيسي بشأن الرغبة في إجراء تعديل وزاري، وفقا لما تم التشاور بصدده مع رئيس مجلس الوزراء.

وشمل التعديل الوزاري إضافة مسئولية الاستثمار والإصلاح الإداري إلى مهام مدبولي كرئيس للوزراء.

وشمل التغيير تعيين خالد عناني وزيرا للسياحة والآثار، وعمر مروان للعدل، وهالة السعيد للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيرا للدولة للإعلام.