وأضافت المصادر أن رئيس الحكومة الحالية مصطفى مدبولي، سوف يطرح أسماء الوزراء المرشحين خلال الجلسة العامة للبرلمان، المقررة في وقت لاحق من اليوم.

وطبقا لتلك المصادر، فإنه من المتوقع أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب إقرار البرلمان لأسماء الوزراء المرشحين.

ومن المتوقع وفق المصادر أن يشمل التعديل الوزاري المرتقب، إعفاء عدد من الوزراء الحاليين ودمج بعض الوزارات.

وقالت المصادر لسكاي نيوز عربية، إنه من المؤكد أن يشمل التعديل الوزاري شغل حقيبة التضامن الاجتماعي بعد اختيار الوزيرة الحالية غادة والي وكيلا للسكرتير العام للأمم المتحدة مديرة تنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومديرا لمقر المنظمة في فيينا.