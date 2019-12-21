وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن الاجتماع تناول أيضا آخر تطورات جهود القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره، وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والبحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وأضاف أن السيسي "أشاد بما يبذله رجال القوات المسلحة من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصر".

كما طالب السيسي بمواصلة رفع مستوى القدرات والتدريب والاستعداد القتالي لدى القوات.