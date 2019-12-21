ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت مصفاة حمص النفطية، وهي واحدة من اثنتين فقط في البلاد، فضلاً عن منشأتين للغاز الطبيعي في أجزاء مختلفة من محافظة حمص.

وقال التلفزيون السوري إنه يعتقد أن الهجمات نفذتها طائرات غير مأهولة، وحدثت في نفس الوقت.

وأوضحت وزارة النفط أن حريقا نشب في مصفاة حمص النفطية تم السيطرة عليه بسرعة، فيما ذكرت أن منشأة غاز الريان ومنشأة ثالثة، في محافظة حمص أيضًا، تعرضت للقصف.

وقالت الوزارة إن الهجمات دمرت بعض "وحدات الإنتاج" في المنشآت، مشيرة إلى أنها تعمل على إخماد الحرائق والإصلاحات جارية بالفعل في بعض الأماكن.

وعانت سوريا من نقص الوقود منذ أوائل هذا العام وسط عقوبات غربية تمنع الواردات، ولأن معظم حقول النفط في البلاد ثسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، شرقي البلاد.