يشار إلى أن هذه اللائحة مختلفة عن لائحة الدول الراعية للإرهاب، التي ترغب الحكومة السودانية في أن يتم سحب السودان منها، لإحياء الاستثمارات والاقتصاد.

وقال بومبيو إنه "جرى سحب السودان من اللائحة "بفضل الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية التي يديرها مدنيون، للتصدي للانتهاكات الصارخة، المنهجية والمتواصلة لحرية المعتقد، التي وقعت في ظل النظام السابق".

وبهذا الإعلان، انتقلت الخرطوم إلى لائحة وسطى خاصة بالدول الموضوعة "قيد المتابعة" على هذا الصعيد، بانتظار معرفة مصير التقدم المسجل.