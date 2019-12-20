وبحسب تقارير فقد نفذت المقاتلات الليبية غارات على مدينة مصراتة استهدفت مواقع للميليشيات الموالية لحكومة طرابلس من بينها مخازن للأسلحة والذخيرة بالإضافة إلى أهداف عسكرية في الكلية الجوية، فيما وقعت انفجارات في معسكر الدفاع الجوي جنوبي المدينة بعد غارة لسلاح الجو الليبي.

وأفادت المصادر بدوي انفجارات في مخازن الذخيرة بمقر كتيبة حطين التابعة لميليشيا طرابلس بمنطقة الغيران في مصراتة، بعد استهدافها من قبل سلاح الجو الليبي.

وكانت قد أغار طيران الجيش الوطني الليبي على أهداف مسلحة للميليشيا في مصراتة بعد رصد وتوثيق وصول شحنة أسلحة وذخائر لأحد قادة المليشيات المطلوب دوليا والذي يدعى صلاح بادي.

وفي طرابلس، شهدت محاور القتال اشتباكات عنيفة في محور وادي الربيع جنوب طرابلس، وسيطر الجيش الليبي على آخر نقطة في هذا المحور.

كما دخلت قوات الجيش الليبي محور أبوسليم، أكبر أحياء طرابلس وأقربها إلى قلب العاصمة. وبحسب مصادر فقد سيطر الجيش الليبي على منطقة جوازات صلاح الدين والإشارة الضوئية وسط العاصمة.