وأدت عملية الإطلاق، مساء الخميس، إلى انطلاق صفارات الإنذار جنوبي إسرائيل، لم يعط الجيش تفاصيل عن مكان سقوط المقذوف.

في غضون ذلك، ذكرت "القناة 12" في التلفزيون الإسرائيلي أن المسلحين أطلقوا قذيفة "هاون" سقطت في منطقة مفتوحة.

وفي وقت سابق من الخميس، أصاب سلاح الجو الإسرائيلي عدة أهداف لعناصر في غزة ردا على هجوم صاروخي سابق. وتم اعتراض الصاروخ من قبل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "القبة الحديدية".

وعادة ما تلوم إسرائيل حركة حماس الحاكمة في غزة على كل الهجمات التي تنطلق من القطاع.

ويعود آخر تاريخ لإطلاق صواريخ من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس إلى 29 نوفمبر، وردت عليه إسرائيل باستهداف موقع لحماس في غزة.

وفي 12 نوفمبر، استهدف الجيش الإسرائيلي قياديا في حركة الجهاد، الذي يعد أحد الفصائل المسلحة في القطاع الفلسطيني، حيث يعيش نحو مليوني شخص في ظل حصار إسرائيلي.

وردت الجهاد بإطلاق نحو 450 قذيفة في غضون يومين، لكن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية اعترضت عددا كبيرا منها بحسب الجيش الإسرائيلي الذي استهدف بدوره مواقع للحركة في القطاع، حيث أدت المواجهات إلى مقتل 36 فلسطينيا، فيما لم يقتل أي إسرائيلي. وعاد وقف إطلاق النار الهش في 14 نوفمبر.