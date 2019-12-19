ونوه القنصل العام لجمهورية جزر القمر المتحدة بالعيون، السيد سيد حسن، بالعلاقات "الأخوية" التي تجمع المغرب وبلاده ، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تعود إلى بدايات استقلال جزر القمر. وفقا وكالة الأنباء المغربية "ماب".

وأبرز سيد حسن أن فتح جزر القمر لقنصلية عامة لها بمدينة العيون ، "عاصمة الصحراء المغربية"، يعد بمثابة "شرف" لبلده. وفقا للوكالة.

ودعا الدبلوماسي القمري جميع الدول الإفريقية إلى فتح تمثيليات دبلوماسية لها بمدن الصحراء المغربية.

وأفادت الوكالة بأن غامبيا تستعد بدورها لافتتاح قنصلية عامة بمدينة الداخلة، الواقعة في نفس المنطقة.

وتطالب جبهة البوليساريو باستقلال الأقاليم الصحراوية عن المغرب، وهو أقدم نزاع في القارة الأفريقية، فيما يقترح المغرب حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، وهو المقترح المدعوم من طرف دول عديدة، ترى أن النموذج المغربي هو الحل الملائم والواقعي.