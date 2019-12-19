وذكر البيان أن الغارات التي نفذها الجيش الإسرائيلي جاءت ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل الليلة الماضية.

وحمّل البيان حركة حماس مسؤولية ما يجري في القطاع أو ما ينطلق منه، مضيفا أنها "ستتحمل تداعيات اعتداءات ترتكب ضد مواطني إسرائيل".

ويعود آخر تاريخ لإطلاق صواريخ من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس إلى 29 نوفمبر، وردت عليه إسرائيل باستهداف موقع لحماس في غزة.

وفي 12 نوفمبر، استهدف الجيش الإسرائيلي قياديا في حركة الجهاد، الذي يعد أحد الفصائل المسلحة في القطاع الفلسطيني، حيث يعيش نحو مليوني شخص في ظل حصار إسرائيلي.

وردت الجهاد بإطلاق نحو 450 قذيفة في غضون يومين، لكن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية اعترضت عددا كبيرا منها بحسب الجيش الإسرائيلي الذي استهدف بدوره مواقع للحركة في القطاع، حيث أدت المواجهات إلى مقتل 36 فلسطينيا، فيما لم يقتل أي إسرائيلي.

وعاد وقف إطلاق النار الهش في 14 نوفمبر، ومنذ 2008، قادت إسرائيل 3 حروب على حماس وفصائل حليفة لها في القطاع.