وبحسب المصادر فإن كتلة حزب الله وحركة أمل وتكتل لبنان القوي الذي يرأسه جبران باسيل وحلفاءهم في البرلمان تدعم تسمية دياب.

وذكر بعض المقربين من تحالف حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر أن دياب قد يحصل على أكثرية 70 صوتا في الاستشارات ليتم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

ونقلت بعض وسائل الإعلام عن مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بأن كتلته البرلمانية لن تسمي دياب في الاستشارات.



وأكد الحريري في بيان أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة، وسيتوجه اليوم الخميس للمشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة على هذا الأساس.

وكان الحريري قد أعلن استقالته بعد أسبوعين الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجا على "الفساد" والنظام السياسي القائم.

من جانب آخر، استنكر المرجع الشيعي اللبناني علي الأمين حملات التخوين التي أطلقها حزب الله وحركة أمل ضده بعد مشاركته في مؤتمر حول الأديان قبل عشرة أيام في البحرين.

وقال الأمين إن المؤتمرات الدينية لا علاقة لها بالسياسة، مؤكدا أنه لم يجري أي لقاء مع أي شخصية يهودية ولم يكن على علم مسبق بالشخصيات المشاركة.

واعتبر المرجع الشيعي اللبناني علي الأمين ان حملات التخوين ضده، جاءت بعد إعلان دعمه للانتفاضة الشعبية في لبنان، ومحاولات قمعها من قبل حزب الله وحركة أمل.

وأكد الأمين أنه سيبقى معارضا لسياساتهما القائمة على البطش وتربية جيل يجنح نحو الطائفية البغيضة كما ظهر في هتافات أنصارهم.