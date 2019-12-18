وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إنه تمّ التطرق خلال الاتصال لآخر التطورات في عدد من أهم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، حيث تمّ التوافق على تكثيف الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يحقق الاستقرار والأمن ويكافح الجماعات الإرهابية، ويستعيد مفهوم الدولة الوطنية، وكذلك العمل علي تقويض التدخلات الخارجية، والحد من تداعياتها السلبية علي القضية الليبية.

وأوضح راضي أن الرئيس السيسي توجه بالتهنئة لرئيس الوزراء البريطاني بمناسبة الانتصار الكبير لحزب المحافظين وحصوله على الأغلبية في الانتخابات العامة ببريطانيا، مؤكدا أن ذلك يعكس ثقة الناخب البريطاني في رؤية وقدرة جونسون على قيادة البلاد خلال المرحلة القادمة.

كذلك هنأ الرئيس السيسي جونسون بمناسبة اقتراب حلول أعياد الميلاد، وأشاد بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا مؤخرا، خاصة بعد قرار الحكومة البريطانية الأخير باستئناف رحلات الطيران المباشرة إلى مطار شرم الشيخ.

وأعرب الرئيس المصري عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة تفعيل أطر التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية، فضلا عن التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه، عبّر رئيس الوزراء البريطاني عن شكره وامتنانه إلى الرئيس السيسي على التهنئة، مؤكدا حرصه على تعزيز التواصل معه لاستمرار التشاور والتنسيق إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وشدّد جونسون على عزم بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر في جميع الأصعدة، لا سيما في ظل الدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.