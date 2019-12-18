وتفقد الوفد عدة مرافق في السجن مثل المكتبة والمخبز والمطبخ وبعض مصانع إنتاج المواد الغذائية، وتحدث الحقوقيون مع النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم.

وأكد كافة نزلاء السجن أنهم يعاملون بشكل حسن من قبل إدارة السجن، فضلا عن تقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

من ناحيتها، قالت وزارة الداخلية المصرية، فى بيان رسمي، إن أعضاء الوفد الحقوقي شكروا وزارة الداخلية على تنظيم الزيارة.

وأضافت أن الوفدين أشادا بالاهتمام الذي توليه الوزارة لأوضاع النزلاء داخل السجون، إلى جانب مراعاة الأبعاد الإجتماعية والإنسانية والصحية، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إعادة تأهيلهم للخروج إلى المجتمع لممارسة حياة طبيعية.

وقال بيان الداخلية المصرية أنها تلتزم بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته ويحفظ للإنسان المسجون كرامته، كما يتخذ من التأهيل والرعاية المقدمة فى كافة المجالات سبيلاً للإصلاح.