وأوضح مدبولي، خلال مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية" على هامش منتدى شباب العالم الذي اختتم فعالياته في شرم الشيخ، أن مصر نجحت في توفير 5 مليون فرصة عمل خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن "أحد أهم أركان تشكيل عقيدة الفكر الإرهابي هو الظروف القاسية وعدم توفر فرص عمل، وذلك لاستقطاب الشباب، وهذا ما نجحت مصر خلال الفترة الماضية في القضاء عليه".

وعن البرنامج الاقتصادي لمصر، تحدث مدبولي قائلا: "أي دولة تقوم بعمل برنامج إصلاح اقتصادي يكون بدايته أعباء اقتصادية يتحملها المواطن والدولة".

وأضاف "برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي يعد من أنجح البرامج على مستوى العالم"، مضيفا أن مصر قامت بالتوازي بإنشاء برنامج آخر للحماية الاجتماعية وهذا قلل من تداعيات البرنامج الاقتصادي على المواطن، مثل هيكلة الأجور وبرنامج "تكافل وكرامة" والإسكان الاجتماعي وحل مشكلة العشوائيات ودعم السلع والتأمين الصحي.

وأكد مدبولي أن مصر نجحت في الفترة الماضية في دعم المواطن المصري من خلال عدد من البرامج الصحية، مشيرا إلى أن موازنة الدولة حققت لأول مرة في تاريخ مصر فائض أولي.

ولفت إلى أن الدولة المصرية من خلال مبادرات كثيرة شهدت تراجعا ملحوظا في أسعار السلع الاستهلاكية، مضيفا أن المشروعات الكبيرة التي تم تدشينها في الفترة الأخيرة ساعدت بشكل كبير في خفض معدلات البطالة.

وأشار رئيس وزراء مصر إلى أن الحكومة المصرية تعمل الآن على توجيه بعض المشروعات الكبيرة في المحافظات المختلفة، من أجل التوزيع العادل لمستوى الخدمات والمشروعات في الدولة.

وعن العاصمة الإدارية الجديدة، قال رئيس الحكومة المصرية إن هناك اتجاه لتطوير مدينة القاهرة لاستعادة رونقها القديم، نافيا أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة هو بمثابة إهمال للعاصمة.