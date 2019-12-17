وقال مالك عقار، في تصريح صحفي، إن الاتفاق يسهل تقديم المساعدات الإنسانية ويخفف معاناة دامت ثماني سنوات وكابدها سكان المنطقتين.

وفي المنحى نفسه، أكد عقار أن حكومة السودان وقوى الحرية والتغيير شركاء في صنع السلام.

من ناحيته، اعتبر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، ان الاتفاق يشكل خطوة مهمة لتحقيق السلام الشامل ويدعم أهداف الثورة السودانية.

وأضاف أن الاتفاق يساهم في خلق المناخ المناسب لحسم بقية قضايا السلام العالقة، وأكد استعداد السودان للتفاوض بشأن كافة الملفات "ونحن بحاجة للإسراع في تقديم الملفات".

وأكد دقلو أنه جرى التوصل لاتفاق بشأن معظم القضايا مع عبد العزيز الحلو فيما تبقت نقطتان.