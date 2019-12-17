وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن القوات تتقدم في طريق المطار جنوبي طرابلس، وتتحرك لإحكام الطوق على مناطق جديدة.

ولفت العميد المحجوب إلى أن دفاعات الميليشيات في طرابلس بدأت تتقهقر، مشيرا إلى أن قوات الجيش الوطني أصبحت متحاذية في مناطق عدة بطرابلس، لإحكام السيطرة عليها، والقضاء على تحركات الميليشيات.

وفي حديث لسكاي نيوز عربية، قال المحجوب إن "عصابات وميليشيات تقاتل في طرابلس تجمعها الجريمة والإتجار بالبشر والوقود".

وأضاف: "انتقلنا من مرحلة التقدم في المحاور إلى مرحلة التقدم في المناطق داخل طرابلس".

وكانت مصادر "سكاي نيوز عربية"، قد أفادت بأن قوات الجيش الليبي تسيطر على طريق المطار الممتد من "كوبري" المطار إلى طريق مفترق الأصفاح وحتى النقلية جنوبي طرابلس.

وشنّ سلاح الجو الليبي، الثلاثاء، ثلاث غارات على ميليشيات طرابلس في عين زارة، جنوبي العاصمة طرابلس.

وخلال الأيام الماضية، حقق الجيش تقدما ضد ميليشيات طرابلس، وسيطر على مناطق الساعدية وكوبري الزهراء وعين زارة جنوبي العاصمة.

وفي المنحى نفسه، استهدفت غارات جوية للجيش الوطني الليبي مواقع الميليشيات المسلحة في مدينة سرت.

ويوم الاثنين، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش "لن يقبل بوجود جندي أجنبي واحد" على أراضي ليبيا، مؤكدا أن بلاده "ليست قطر التي احتُلت بقواعد تركية"، وذلك تعليقا على اتفاق فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يمهد لوجود قوات تركية على الأرض.