وفي تصريحات أمام المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، أضاف أردوغان الذي تستضيف بلاده 3.7 مليون لاجئ سوري: "نحن بحاجة لإيجاد صيغة تسمح للاجئين.. الذين سافروا إلى تركيا بإعادة التوطين في بلادهم".

وذكر أردوغان أنه من الممكن بناء مساكن ومدارس في المنطقة التي عاد إليها بالفعل نحو 371 ألف لاجئ سوري منذ أن بدأت تركيا عمليات عسكرية للقضاء على "التنظيمات الإرهابية" في المنطقة، مشيرا إلى تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني.

وقال الرئيس التركي إن غياب المساعدات الدولية لتركيا لدعم ملايين اللاجئين المقيمين على أراضيها دفع أنقرة لتنفيذ عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا.

وأضاف أردوغان: "عندما لم نحصل على الدعم الذي كنا نحتاجه من المجتمع الدولي، اضطررنا لتولي زمام أمورنا بأنفسنا".