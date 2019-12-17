وبحسب المرسوم، فقد تم تعيين أحمد منصور الأحمد الصباح نائبا لرئيس الوزراء الكويتي ووزيرا للدفاع، وأنس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية، وأحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية.

كما سيتولى خالد ناصر عبدالله الروضان وزارة التجارة والصناعة، ومحمد ناصر عبدالله الجبري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وباسل حمود حمد الصباح وزيرا الصحة، وفهد محمد محسن العفاسي وزيرا للعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، وخالد علي محمد الفاضل وزيرا للنفط والكهرباء والماء، ومريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة.

كذلك تضمن المرسوم تعيين رنا عبدالله عبد الرحمن الفارس وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الإسكان، وسعود هلال ناشي الحربي وزيرا للتربية وللتعليم العالي، وغدير محمد محمود أسيري وزيرا للشؤون الاجتماعية، ومبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون الخدمات ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ووليد خليفة أحمد الجاسم وزير دولة لشؤون البلدية.