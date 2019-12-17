وكان عقيلة صالح قد قال، خلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" الأحد، إن المساعي التي يقوم بها البرلمان الليبي لسحب التأييد الدولي من حكومة فايز السراج تلقى استجابات واسعة، باعثا برسلة تطمين إلى سكان العاصمة طرابلس مع انطلاق عملية تحريرها.

وأضاف أن حكومة السراج "فاقدة للأساس القانوني والشرعي، إذا إنها لم تحصل على ثقة البرلمان الذي يمثل الشعب الليبي ولم تؤد اليمين القانونية".

وشدد على أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، عدم تسجيل الطلب الذي أرسلته أنقرة بشأن الاتفاقيتين اللتين وقعهما السراج مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وتوقع رئيس البرلمان الليبي أن تستجيب الأمم المتحدة لطلبه.

من جانبه، اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الاثنين، أن دعوة رئيس مجلس النواب الليبي لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتأليف حكومة وطنية، "يمهد لاتفاق بين الليبيين".

كما أعرب سلامة عن اعتقاده، أن مؤتمر برلين "سيضع الأسس لرعاية اتفاق بين الليبيين"، في إشارة إلى المؤتمر المرتقب في العاصمة الألمانية برلين، الذي يهدف لإنهاء الأزمة الليبية.