وقال عقار في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" على هامش انطلاق مفاوضات السلام السودانية في جوبا إن"وحدة السودان وأمنه أهم مرتكزاتنا في مفاوضات جوبا للسلام".

وتابع "من المهم توحيد الجيش السوداني وإعادة هيكلة القوات الأمنية لضمان استدامة السلام".

ولفت عقار إلى ضرورة "حسم علاقة الدين بالدولة يجب أن يتم عبر مؤتمر دستوري يجمع كل السودانيين".

كما أبرز عقار أن "فترة الشهرين كافية للتوصل لاتفاق سلام لكل السودانيين في ظل توفر الرغبة والإرادة لدى جميع الأطراف"، مشيرا إلى أن المسارات الخمس تعمل على حل القضايا في إطار قومي مع احترام خصوصية كل منطقة.

والمسارات الخمس هي المنطقتين (جبال النوبة والنيل الأزرق) والوسط ودارفور وكائن الشمال.

وختم مالك عقار حديثه بالقول "العملية السلمية في السودان ستؤسس لبناء علاقات خارجية سليمة".

وانطلقت، اليوم، جلسة المفاوضات الأولى بعد تمديد إعلان جوبا، وذلك بين وفدي الحكومة السودانية برئاسة محمد حمدان دقلو نائب رئيس محلس السيادة السوداني والجبهة الثورية، ورؤساء المسارات الخمس.

وتركز الجلسة على بلورة جدول وأجندة مناقشة القضايا الأساسية والالتزام بالتوصل إلى اتفاق قبل حلول الخامس عشر من فبراير 2020.