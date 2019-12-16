وأضاف البيان أن الهدف من دخول هذه الآليات العسكرية هو القضاء على الاحتجاجات التي تشهدها البلاد داعيا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية إنهاء تدخل إيران في الشؤون العراقية.

وأظهر شريط فيديو عبور شاحنات تنقل آليات عسكرية إيرانية من دبابات ومدرعات عبر معبر زرباطية الحدودي القريب من العاصمة بغداد، حيث أنشأ الحرس الثوري الإيراني معسكرات في تلك المناطق.

وتمتلك إيران نفوذا واسعا في العراق، وخصوصا بين فصائل الحشد الشعبي التي تمولها وتدربها.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي مع طهران، وإعادة فرضها عقوبات مشددة عليها.

وكان تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أشار إلى أن إيران استغلت "فوضى الاحتجاجات" لتقوم سرا ببناء ترسانة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في العراق، بهدف "الترهيب" وتأكيد قوتها.

ويتزعم قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، خلية أزمة تسعى إلى خنق الاحتجاجات، وتضم قادة ميليشيات عراقية، بينهم قيس الخزعلي، زعيم "عصائب أهل الحق"، والذي فرضت واشنطن قبل أيام عقوبات عليه لدوره بقتل المحتجين".