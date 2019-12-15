وقالت المنامة في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا" إنها تجدد "موقفها الثابت الداعم لجمهورية مصر العربية الشقيقة وأمنها واستقرارها".

وشددت على "مساندتها التامة للجهود الدؤوبة والمتواصلة التي يقوم بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق، وحماية الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

وأكدت البحرين "دعمها لمساعي جمهورية مصر العربية الحثيثة لاستتباب الأمن والسلم في دولة ليبيا الشقيقة".

وأعربت عن تأييدها "لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن ليبيا ويكفل سلامة ووحدة أراضيها، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والتقدم، والقضاء على مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب".