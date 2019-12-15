وكان مقطع فيديو نشرته صفحة "الكتيبة 166 مشاة" من القوات المسلحة الليبية، على موقع فيسبوك، قد أظهر العشرات من العربات العسكرية وهي تتحرك باتجاه طرابلس، السبت.

والخميس الماضي، أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، إطلاق "المعركة الحاسمة" لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.

وقال حفتر في كلمة تلفزيونية: "اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة لتكسروا قيدوها وتفكوا أسرها".

وتابع: "ساعة الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف، ويترقبها أهلنا في طرابلس بفارغ بالصبر، منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرا للمجرمين الذين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح".

واستعر القتال المحتدم على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية بين قوات الجيش الليبي، الذي يحاول تحرير طرابلس من قبضة عدد من الميليشيات المتحالفة مع حكومة طرابلس.