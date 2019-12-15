وأوضح موقع "موازين نيوز" أن مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال الناشط المدني حقي اسماعيل العزاوي، بينما كان يستقل دراجته في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد.



وذكر مصدر للموقع أن العزاوي يملك شركة سياحة وسفر، إضافة إلى كونه أحد الناشطين في الاحتجاجات الشعبية التي تشهد محافظات عراقية عدة.

وقال المصدر إنه جرى نقل جثة الضحية إلى الطب العدلي وجرى فتح تحقيق بالحادث.

ويشهد العراق العديد من التظاهرات والاحتجاجات في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية أخرى قتل خلالها نحو أكثر من 420 شخصا بالإضافة إلى إصابة آلاف آخرين بجروح، وفق مصادر متعددة.