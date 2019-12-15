وجاءت تصريحات السيسي خلال جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين"، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، الذي يعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال السيسي "الدول الداعمة للإرهاب لابد أن يكون لدينا الحسم في مواجهتها.. بغض النظر عن المصالح".

وأكد أن الإرهاب في كثير من الأحيان يكون غطاء للجريمة المنظمة، مؤكدا أن مواجهة هذه الآفة تحتاج إلى تضافر كافة الجهود الدولية.

وتابع "لابد من مساعدة الدول التي تواجه الإرهاب لأن هذه الظاهرة تنمو بشكل مستمر".

وأضاف "حذرت من قبل، وقلت أوروبا ستتضرر كثيرا بعد عودة المقاتلين من سوريا والعراق".

وشدد على أهمية تطوير منظومة العمل الأممي وتطوير الأمم المتحدة وتحديث آلياتها لمواجهة التحديات الراهنة.