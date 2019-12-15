وقالت مصادر محلية، الأحد، إن الغارات استهدفت مواقع مليشيات الحوثي في منطقة الأزهور بمديرية رازح غربي محافظة صعدة.

وقبل أيام، لقي قياديان من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران ومرافقيهم مصرعهم في محافظتي صعدة شمالي اليمن، وتعز جنوبي صنعاء، وفق ما ذكر مصادر لسكاي نيوز عربية.

وقالت مصادر ميدانية، إن قائد ‎كتيبة التدخل السريع، القيادي الحوثي ‎جعفر عبد الله ‎هبره، وعددا من مرافقيه، لقوا مصرعهم بغارة دقيقة من مقاتلات التحالف العربي في ‎جبهة كتاف بمحافظة ‎صعدة.

كما قُتل وجُرح 7 من مليشيات الحوثي، من بينهم القيادي محمد القعود، غربي مدينة تعز.