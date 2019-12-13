وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي إن تبون حصل على أكبر عدد من الأصوات بنسبة تقدر بـ 58.15 في المئة من الأصوات.

وحصل تبون البالغ من العمر 74 عاما، على 4 ملايين و945 ألف و 116 صوت في هذه الانتخابات.

وجاء في المركز الثاني عبد القادر بن قرينة بنسبة 17,38 بالمئة من الأصوات المعبر عنها.



أما المرشح علي بن فليس فقد جاء ثالثا ولم يحصل سوى على 10.55 بالمئة أي أقل من آخر انتخابات دخلها ضد بوتفليقة في 2014 حصل على أكثر من 12 بالمئة من الأصوات.



وحصل المرشح الرابع عز الدين ميهوبي على 7,26 بالمئة من الأصوات، بينما جاء عبد العزيز بلعيد أخيرا بـ6.66 بالمئة من الأصوات المعبر عنها.



وتعني هذه الأرقام حسم نتيجة الانتخابات لصالح تبون دون الحاجة إلى دورة ثانية.

وقال شرفي في مؤتمر صحفي إن عدد الناخبين المشاركين في التصويت بلغ 24 مليون 474 ألف و 161 مسجل، منهم 914 ألف و 308 من الجالية في الخارج.

وبلغت نسبة التصويت داخل الوطن 41.13 في المئة أي ما يعادل 9 ملايين 747 ألف ناخب، فيما بلغت النسبة الإجمالية للمشاركة 39.83 في المئة.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات أن "المواطنين عبروا عن رأيهم خلال الانتخابات بكل حرية وديمقراطية"، مشيرا إلى أن "البلاد تدخل عهدا جديدا لتجسيد الديمقراطية والشفافية لتحقيق الإرادة الشعبية".