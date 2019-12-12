ودعا البيان أهالي المحفد وضواحيها للاستعداد لدحر ميليشيات الإصلاح التي خرقت اتفاق الرياض، وصعدت باستهداف مواقع للمقاومة الجنوبية، محمّلة المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري للمدينة من دمار وخراب لهذه المليشيات المعتدية.

وحذر البيان كل من يعمل أو يتعاون مع هذه الميليشيات بأنه سيكون هدفا مباشرا لنيران أسلحتها.

وصعدت ميليشيات الإصلاح من أعمالها القتالية ضد اتفاق الرياض، بالسيطرة على مديرية المحفد بأبين.