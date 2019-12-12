وقالت المحكمة إن الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 أشهر و7 سنوات، يجب جلبهم إلى بلجيكا في غضون ستة أسابيع.

ويقبع هؤلاء الأطفال الآن في مخيم الهول للاجئين، شمال شرقي سوريا، الخاضع لسيطرة الأكراد، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأوضحت المحكمة أنه "إذا لم تلتزم الحكومة بتقديم المساعدة القنصلية والوثائق الإدارية للأطفال، ستُغّرم 5 آلاف يورو (5511 دولار) عن كل طفل يوميا".

وقال وزير العدل البلجيكي كوين جينس لمحطة إذاعة عامة، إن الحكومة "مستعدة لاستعادة الأطفال إذا لم تكن مضطرة لجلب أمهاتهم معهم".

وفي الشهر الماضي، طلبت المحكمة من الحكومة استعادة امرأة كان زوجها يقاتل في صفوف داعش وطفليها، خلال 75 يوما.