وقبل أسبوعين، وقعت حكومة طرابلس وتركيا اتفاقا للحدود البحرية في خطوة صعدت خلافات بشأن احتياطيات غاز بحرية محتملة في شرق البحر المتوسط.

وتقول تركيا إن الاتفاق يهدف إلى حماية حقوقها ويتفق مع القانون الدولي. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاق سيسمح بإجراء عمليات تنقيب مشتركة في المنطقة.

واتهمت اليونان، التي أغضبها الاتفاق، حكومة طرابلس بالخداع وطردت السفير الليبي لدى أثينا. وقالت اليونان كذلك إنها أحالت اعتراضاتها للأمم المتحدة دافعة بأن الاتفاق ينتهك القانون الدولي.

والخلاف محتدم بالفعل بين اليونان وتركيا بسبب تنقيب الأخيرة عن الغاز في شرق المتوسط قبالة جزيرة قبرص المقسمة. والبلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي.

وأعد الاتحاد الأوروبي عقوبات لفرضها على تركيا ردا على عملياتها حول قبرص التي قُسمت أثناء غزو تركي عام 1974 عقب انقلاب بإيعاز من اليونان.

وتعثرت محادثات السلام على الجزيرة منذ انهيار جهود قادتها الأمم المتحدة عام 2017.