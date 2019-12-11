‏وأكد البرهان عند لقائه رئيس أركان الجيش الإماراتي الفريق الركن حمد الرميثي، على أهمية التعاون المشترك بين البلدين، وبين كل دول الإقليم، للوقوف ضد التهديدات الماثلة في المنطقة.

كما ناقش المسؤولان تعزيز علاقات التعاون العسكري بين الإمارات والسودان، و"تحويلها لعلاقات فاعلة يتم فيها تبادل التجارب‏ والخبرات ومعارف التدريب المختلفة، والتنسيق والمشاركة العسكرية المستدامة والمتواصلة بما يؤطر لآفاق أفضل".

وشكر البرهان "القيادة الإماراتية والشعب الإماراتي لمساندتهم للسودان".

وأكد الرميثي على دعم الإمارات للسودان وقواته المسلحة، وتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجال العسكري، وبمختلف الأنشطة التدريبية، عبر تفعيل البروتوكولات المشتركة، مع دعم كافة الجهود التي تطور إمكانيات الجيشين.