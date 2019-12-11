وأشار تقرير صادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان «تحالف رصد»، بالتزامن مع حلول الذكرى الـ 71 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى وجود 4 آلاف و272 مدنياً مختطفاً، و6 آلاف و352 طفلاً مجنداً حتى اللحظة.

ولفت التقرير أن الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في عدد من محافظات الجمهورية تسببت بمقتل نحو ألف و300 مدني، وتعد هذه الانتهاكات خرقاً صارخاً من قِبل الميليشيا لقانون حقوق الإنسان ومواثيق القانون الدولي الإنساني.

ودعا «تحالف رصد»، المجتمع الدولي بالتدخل الفعال لوضع حد لهذه الانتهاكات والقيام بدوره بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن بكل حيادية واسـتقلالية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع مرتكبي تلك الجرائم والحد منها.

كما طالب «تحالف رصد»، ميليشيات الحوثي بالوقف الفوري لكل أشكال الانتهاكات التي تطال المدنيين، وإطلاق سراح كافة المحتجزين تعسفياً والمختفين قسرياً بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن والسياسيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع.