وأفادت مصادر لسكاي نيوز عربية، بإطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المحتجين بالقرب من جسر الأحرار وسط بغداد. وأضافت المصادر بقيام المحتجين بإغلاق الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء، منعا لأي محاولات للعبور إليها من قبل جهات مجهولة.

وتجري هذه التظاهرات الحاشدة، وسط انتشار أصحاب القبعات الزرقاء من أجل حماية المتظاهرين السلميين من المندسين والعناصر المسلحة.

من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية عراقية، إن أربعة تفجيرات استهدفت مقار للحشد الشعبي، في مدينة العمارة بمحافظة ميسان.

واستهدفت التفجيرات مقرين وقيادياً في حركة عصائب أهل الحق، وقيادياً آخر في ميليشيات أنصار الله.

وقالت مصادر أمنية، إن التفجيرات قد تكون رداً على الجرائم ضد المتظاهرين، في بغداد والناصرية وكربلاء.

من جهة أخرى، أعلن مجلس النواب العراقي، أنه سيعقد جلسة، اليوم، للتصويت على مشروع قانون الانتخابات.

فيما دعا الرئيس العراقي برهم صالح المتظاهرين والسياسيين في البلاد، إلى اختيار رئيس حكومة جديد، خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.

وطالب صالح الكتلَ السياسية، بتوحيد الجهود للتوصل إلى تسمية رئيس وزراء، تقبله كل القوى العراقية.