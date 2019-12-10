جاءت الموافقة على تعيين الحجرف، الثلاثاء، في القمة الخليجية الأربعين التي اختتمت أعمالها في الرياض، على أن يتولى منصبه في شهر أبريل المقبل مع انتهاء ولاية الزياني.

وشغل الحجرف منصب وزير المالية في الحكومة الكويتية عام 2012، وعاد ليشغله بين 2017 ونوفمبر 2019.

وكان في السابق رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة أسواق المال في الكويت، كما كان عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في البلاد.

وتولى الحجرف منصب مدير بنك البحرين والكويت في البحرين، وشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري، وشركة الاستثمارات العربية في الرياض، كما شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في الكويت بين عامي 2012 و2014.

وعلاوة على ذلك، كان الحجرف مستشارا ماليا في سوق الكويت للأوراق المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة التخطيط.

كما كان الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وعضو مجلس إدارة المجلس الأعلى للبترول، بالإضافة إلى ذلك، كان نائبا لرئيس مجلس الإدارة في الشركة الكويتية للديناميات المحدودة، ومساعد نائب الرئيس للخدمات الأكاديمية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.

ونايف الحجرف حاصل على بكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة الكويت، ودرجة الماجستير في علوم المحاسبة من جامعة إلينوي في الولايات المتحدة، ودكتوراه في المحاسبة والتمويل من جامعة هال البريطانية.