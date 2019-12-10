وأفادت مصادر عراقية، أن القوات الأمنية اتخذت سلسة إجراءات لتأمين كافة الساحات، تحسباً لأي خروق قد تحدث خلال تلك التظاهرات.

من جهته، قال زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، إن المظاهرات التي سيشهدها العراق اليوم، ستكون تخريبية وستؤدي إلى سقوط أكبر عدد من القتلى. يأتي ذلك فيما كشف مصدر في وزارة الدفاع العراقية عن إصدار قرار يقضي بسحب فصائل الحشد الشعبي من العاصمة بغداد.

وكانت اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية ومتظاهرين في محافظة كربلاء جنوب العراق.

وحاول متظاهرون اقتحام مبنى الحكومة المحلية ومجلس المحافظة في حي البلدية وسط المدينة، واستخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

كما قام متظاهرون بقطع الطريق الرابط بين العاصمة بغداد وكربلاء.

في كربلاء، أيضاً، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، تشكيل فريق أمني لكشف ملابسات حادث اغتيال الناشط المدني فاهم الطائي، وأكدت قيادة الشرطة في بيان لها، أنه تم استدعاء كافة المسؤولين عن النقاط الأمنية القريبة من مكان الحادث للتحقيق معهم، مشددة على سعيها نحو تقديم المتورطين في الحادث إلى العدالة بأسرع وقت ممكن.