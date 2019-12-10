وحملت نسخة هذا العام من المنتدى أهمية خاصة نظراً لانعقادها تحت عنوان "استشراف العقد القادم" وتهدف لاستشراف السنوات العشر المقبلة بأكملها وتأثيرات أحداثها على العلاقات الدولية في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والدبلوماسية وغيرها.

وبالتزامن مع جلسات المنتدى تم إصدار ثلاثة تقارير تستعرض أبرز الأحداث العالمية المتوقعة في السنوات القادمة، وتجيب على الأسئلة الأكثر إلحاحا لرسم استراتيجية العقد التالي، والاستفادة من أخطاء العقد الماضي.