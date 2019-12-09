وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمير محمد بن سلمان أعرب عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما نقل للرئيس الأميركي مشاعر الشعب السعودي الذي عبر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة.

وجدد ولي العهد خلال الاتصال التأكيد على حرص المملكة على التعاون المطلق من قبل الجهات السعودية المعنية مع السلطات الأميركية بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بالجاني ودوافعه.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال حاكم ولاية فلوريدا ومسؤولون آخرون إن طالب طيران سعوديا نفذ هجوما في قاعدة "بينساكولا" الجوية، وهي قاعدة رئيسية تابعة لسلاح البحرية الأميركية في الولاية، قتل فيه 4 أشخاص وأصيب 8.

وذكرت البحرية ومكتب قائد شرطة مقاطعة سكامبيا أن 4 أشخاص، من بينهم مطلق النار قتلوا.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصل به لتقديم التعازي، والتعبير عن مواساته للضحايا.

وكتب الرئيس الأميركي على "تويتر": "قال الملك إن الشعب السعودي غاضب بشدة من التصرفات الهمجية لمطلق الرصاص، وإن هذا الشخص لا يمثل بأي حال أو شكل مشاعر الشعب السعودي الذي يحب الشعب الأميركي".

وتضم قاعدة بنساكولا الجوية البحرية أكثر من 16 ألف جندي و7400 موظف مدني، بحسب موقعها الإلكتروني الرسمي.

وتعد أحد أقدم وأقوى القواعد التابعة للبحرية، وتمتد بطول ساحل بحري جنوب غربي محاذ لقلب مدينة بنساكولا وتهيمن على النشاط الاقتصادي في المنطقة المحيطة بها.

وهي موطن فريق الاستعراض الجوي الأميركي "الملائكة الزرق"، وتضم "المتحف الوطني البحري الجوي" أحد المعالم السياحية المعروفة في المنطقة.

يذكر أن هذا هو ثاني حادث إطلاق نار يحدث داخل قاعدة بحرية أميركية خلال الأسبوع المنصرم.

وكان بحار قد أطلق الرصاص، الأربعاء، على 3 مدنيين في قاعدة بيرل هاربر التاريخية في هاواي، مما أدى إلى مقتل اثنين منهم قبل أن ينتحر.